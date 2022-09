Il troll russo che ci prende in giro: “Gas acceso h24 e paghiamo meno di 2 euro al mese”

Ha puntato la telecamera sui fornelli, con foto di Putin ben visibile, poi li ha accesi ed è andato in diretta su Twitch tenendoli accesi 24 ore al giorno. Di lato anche il termometro per far notare quando fosse calda la casa. Nella diretta la didascalia: “Gas acceso 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e paghiamo appena 1,44 euro al mese”.

La provocazione

Una provocazione ovviamente verso gli europei alle prese da mesi con il rincaro delle bollette dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

L’account, Russiangas, chiaramente un troll di propaganda russa, ha trasmesso per giorni, solo con piccole variazioni di regia, guadagnando sempre più follower e spettatori. Alla fine però il canale dopo giorni di diretta è stato bannato da Twitch per “violazione delle linee guida della community”.