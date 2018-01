NEW YORK – Secondo le prime informazioni sarebbero almeno 16 le persone rimaste ferite nell’incendio scoppiato all’interno di un palazzo nel Bronx, a New York.

Ma il bollettino, per ora, è del tutto provvisorio.

Si tratta del secondo incidente del genere in pochi giorni: il 29 dicembre 12 persone sono rimaste uccise nel rogo causato da un bambino di soli 3 anni che giocava con i fornelli in un palazzo nello stesso quartiere. I vigili del fuoco precisano che quattro dei feriti sono in gravi condizioni. Il fuoco è stato segnalato ai pompieri attorno alle 5.30 ora locale e sembrerebbe essere divampato in un negozio di mobili al piano terra dell’edificio che ne ha dodici in tutto.

