Incidente aereo in Cina, il Boeing mentre precipitava ha raggiunto (quasi) la velocità del suono

L’aereo della China Eastern Airlines schiantatosi al suolo il 21 marzo in Cina, un Boeing 737-800, con 132 persone a bordo, mentre precipitava avrebbe raggiunto la velocità del suono, iniziando a perdere pezzi prima di urtare le montagne del Guanxi. Un dettaglio in più per il team di investigatori a cui il governo cinese ha affidato le indagini sull’incidente aereo.

Aereo caduto in Cina, in picchiata ha raggiunto quasi la velocità del suono

Secondo una ricostruzione riportata da Il Corriere della Sera, l’aereo avrebbe raggiunto i 1125 chilometri orari mentre discendeva in picchiata ad un’altitudine di 2390 metri. Una velocità che oltrepassava quella massima stimata per garantire la tenuta strutturale dell’aeromobile.

Stando alla ricostruzione, quindi, un minuto prima di schiantarsi il B-737/800 aveva toccato una velocità record di 0,945 Mach, vicina alla barriera del suono. Cosa che ha comportato il distacco di un’ala ritrovata a circa 10 chilometri di distanza dal luogo dell’impatto. Se gli inquirenti confermassero che la parte proveniva davvero dall’aeero, questo significherebbe che l’aereo ha subito una sorta di rottura a mezz’aria, un incidente che offrirebbe nuovi indizi su ciò che ha causato l’incidente o almeno su quel che è accaduto negli ultimi secondi del volo. Resta da capire la causa dell’incidente: un guasto tecnico o un gesto volontario del comandante, Yang Hongda, e cosa avrebbe fatto il copilota, Zhang Zhengping?

Trovata una delle scatole nere

Il registratore vocale della cabina di pilotaggio, una delle scatole nere del velivolo, è stata trovata mercoledì scorso vicino a quello che viene considerato il punto di impatto dell’incidente; ed è stata inviata a un laboratorio di Pechino per essere analizzata. Nelle ultime ore le squadre di ricerca hanno ampliato l’area setacciata, ma la pioggia e i rischi di frane hanno rallentato le operazioni.