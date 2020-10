Schianto in aereo nel viaggio di nozze: morta giovane coppia di sposi

Incidente aereo negli Stati Uniti costato la vita a due giovani sposi che erano convolati a nozze solo quattro giorni prima.

Due neo sposi hanno perso la vita in un incidente aereo, lunedì scorso, sulle montagne di San Juan, in Colorado (Usa).

La coppia si trovava a bordo di un aereo privato che si sarebbe schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Telluride.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i paramedici che non hanno potuto far nulla per le due vittime, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso.

Coppia di sposi muore quattro giorni dopo il matrimonio

Le vittime sono Costas John Sivyllis, pilota ed istruttore di volo di 30 anni e la moglie Lindsey Vogelaar, assistente di volo 33enne che si erano sposati 4 giorni prima, il 1 ottobre.

Secondo quanto ricostruito, come riporta la stampa locale, i due erano decollati su un aereo privato dall’aeroporto di Telluride, con una possibile sosta per il rifornimento in Oklahoma.

Pochi minuti dopo, per cause ancora in fase di accertamento, il velivolo si è schiantato.

Intervenute anche le autorità locali per ricostruire quanto sia accaduto e rintracciare i motivi che hanno portato allo schianto. (fonte DAILY MAIL)