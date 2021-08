Incidente in Turchia, pullman esce dall’autostrada e rotola giù per un dirupo: 15 morti, 17 feriti (Frame da YouTube)

Tragico incidente stradale in Turchia, nella provincia di Balikesir, zona occidentale del Paese: 15 persone sono morte e 17 sono rimaste ferite dopo che un pullman è uscito dall’autostrada ed è rotolato oltre il guard rail.

Incidente in pullman in Turchia: 15 morti, 17 feriti

L‘incidente è avvenuto intorno alle 4:40 ora locale. Undici persone sono state dichiarate morte sul luogo dell’incidente, mentre altre quattro sono decedute dopo il ricovero in ospedale. Anche i diciassette feriti sono stati ricoverati in cinque diversi ospedali per le cure necessarie.

Il pullman appartiene alla compagnia di viaggi Efe Tur. Stava viaggiando da Zonguldak, nel nord della Turchia, a Izmir, nella parte occidentale del Paese, quando è uscito di strada, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu.

Incidente in pullman in Turchia, aperta un’inchiesta

Nelle immagini diffuse dalla stampa turca si vede come, dopo l’incidente, il pullman sia finito nel campo erboso ai lati dell’autostrada, superando un pendio.

Dopo essere rotolato per un po’ il bus si è fermato sulle ruote, ma il tetto era distrutto, così come il parabrezza. Rottami vari si sono sparpagliati in tutta la zona. Sull’incidente è stata aperta un’indagine.