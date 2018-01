ROMA – E’ morto in un incidente stradale Francesco Frigerio, 38 anni, ingegnere civile. Padre di quattro figli, si trovava in Uganda per lavoro.

La notizia, riportata da Bergamo News, arriva dal giornale New Vision, che racconta di due le vittime, Frigerio e Charles Odhiambo Waloga, kenyota, direttore dell’azienda per cui il 38enne lavorava, la “Ars costruction”, legata alla nota società bergamasca “Ars aedificandi”.

Lo schianto è avvenuto sull’autostrada tra Kampala e Gulu, tra l’auto su cui viaggiava Frigerio, con due colleghi, e un camion che trasportava sabbia. Frigerio non era alla guida del mezzo, condotto invece da un terzo coinvolto che è sopravvissuto pur riportando gravi ferite.

Il capo del distretto di Polizia di Kiryandongo, citato dalla stampa locale, ha detto che l’incidente potrebbe essere causato alla velocità.