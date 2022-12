A Bihar in India vige il proibizionismo su vendita e consumo dal 2016

India, 50 morti a Bihar per colpa dell’alcol adulterato. Alcol adulterato e tossico ha causato la morte di almeno 37 persone – alcune fonti, senza conferma, parlano di oltre 60 vittime – nelle ultime 48 ore nello stato indiano nord-orientale di Bihar, dove gli alcolici sono banditi e dove quindi fiorisce un mercato nero di prodotti clandestini, spesso contenenti il letale etanolo.

Negli ultimi tre giorni la polizia del Bihar ha arrestato oltre 100 persone accusate di commercio clandestino di alcol adulterato.

Ma il Bihar Prohibition and Excise Act,,la legge che proibisce l’alcool dal 2016, non sembra aver avuto il successo sperato. Pochi gli arresti e troppi i casi che languiscono in tribunale (solo uno su cento finisce con la condanna).