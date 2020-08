In India un aereo si è schiantato durante l’atterraggio. A bordo 190 passeggeri. Almeno 14 i morti.

Un aereo passeggeri si è schiantato in atterraggio in un aeroporto in Kerala, nel sud dell’India.

Almeno 14 i morti.

Le notizie, al momento, sono ancora frammentarie.

L’aereo uscito fuori pista e proveniente da Dubai, secondo le prime informazioni, non era un volo di linea ma un velivolo dell’Air India adibito a collegamento ‘speciale’ di rimpatrio per i cittadini indiani bloccati all’estero dal coronavirus. Lo si apprende dai media indiani.

I voli internazionali da e per il Paese sono infatti sospesi fino al 31 agosto.

Secondo i media a bordo viaggiavano 191 persone: almeno quattordici sarebbero morte mentre ci sarebbero 40 feriti, riferiscono le stesse fonti locali. Tra i passeggeri anche dieci bambini.

Tra le vittime anche il pilota. Tra le persone tratte in salvo anche un bambino di un anno e mezzo.

Il velivolo si è spezzato in due tronconi. (Fonti: Ansa, YouTube).