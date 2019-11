NEW DELHI – Morire a dieci anni per un morso di serpente a scuola. E’ successo in India, nello Stato meridionale del Kerala, all’istituto di Sulthan Bathery.

Secondo quanto riferito dalle compagne di classe e dai familiari della bambina, le insegnanti si sarebbero rifiutate di portarlasubito all’ospedale, sostenendo che i puntini rossi di cui Shahla Sherin si lamentava fossero solo un graffio. Solo quando il piede della piccola ha iniziato a diventare blu hanno chiamato i suoi genitori.

La piccola Shala si era ritrovata con un piede intrappolato in una fessura del pavimento, e, una volta liberatasi, aveva notato i due puntini sospetti. Il padre, avvisato dell’incidente, ha raggiunto la ragazzina mezz’ora dopo e l’ha portata in tre diversi ospedali, ma ormai era troppo tardi per salvarla. Una delle insegnanti di Shala è stata sospesa dalla scuola con l’accusa di non aver fatto nulla per la piccola.

In India i morsi dei serpenti risultano spesso mortali per il ricorso tardivo alle cure e per la mancanza endemica di dosi di antidoto negli ambulatori delle aree rurali. (Fonti: Ndtv, India Today)