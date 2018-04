DELHI – Un’altra bambina violentata, torturata e uccisa in India.

Una bambina indiana di circa 11 anni è stata sequestrata, torturata, violentata ed uccisa nello Stato di Gujarat. Il cadavere, ritrovato vicino ad un campo di cricket di Surat, presentava almeno 86 ferite, anche nelle parti intime. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa Ani. Questo nuovo atto di violenza su una bimba è emerso quando ancora non si è spento l’orrore per lo stupro di gruppo e l’assassinio di Asifa di 8 anni in Kashmir, e quello di un altra minore, per fortuna sopravissuta, da parte di un deputato nell’ Uttar Pradesh.

L’autopsia realizzata sul cadavere della piccola ancora senza identità, è stato rinvenuto il 6 aprile scorso e ha mostrato che essa è stata violentata e torturata per almeno otto giorni, e poi strangolata.