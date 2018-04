NEW DELHI – Nuovo orrore in India: una bambina di 10 anni è stata stuprata e uccisa durante una festa di matrimonio da un parente dello sposo.

Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza su bambine che sconvolge il Paese, suscitando un’ondata di indignazione ed una vera e propria rivolta sociale su scala nazionale. Questa volta è accaduto a Kabirdham, nello Stato di Chhattisgarth, riferisce l‘Hindustan Times.

L’aguzzino della piccola, un giovane di 25 anni, è stato arrestato, e il soprintendente della polizia, Lal Umed Singh, ha spiegato che l’uomo, Uttam Sahu, ha ammesso di aver stuprato e ucciso la piccola colpendola con una pietra nel villaggio di Bagharra giovedì notte.

Il cadavere della bambina è stato trovato solo venerdì vicino ad un canale. Secondo la ricostruzione della polizia, il parente dello sposo avrebbe preso con la forza la bambina che si trovava alla festa e l’avrebbe portata in aperta campagna. Qui avrebbe abusato di lei, per poi ucciderla. Quindi, come se nulla fosse, è tornato alla festa.

Si tratta solo dell’ultimo di una serie di stupri e uccisioni di bambine commessi in India. Solo pochi giorni fa un caso analogo: una bambina di 11 anni è stata sequestrata, torturata, violentata ed uccisa nello Stato di Gujarat. Il cadavere, ritrovato vicino ad un campo di cricket di Surat, presentava almeno 86 ferite, anche nelle parti intime. L’autopsia realizzata sul cadavere della piccola ancora senza identità, è stato rinvenuto il 6 aprile scorso e ha mostrato che essa è stata violentata e torturata per almeno otto giorni, e poi strangolata.