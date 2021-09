India, bambine sfilano nude per evocare la pioggia: indignazione sui social. Nella Nazione dell’Asia Meridionale, le bambine vengono costrette a questo rituale perché, secondo le credenze locali, senza ci sarebbe la siccità. Ed ovviamente la siccità sarebbe una autentica sciagura per una popolazione che vive quasi unicamente di agricoltura.

India, il rituale per far piovere con le bambine senza vestiti

Le immagini si riferiscono alla danza della pioggia che viene fatta in un remoto distretto dello Stato del Madhya Pradesh, colpito dalla siccità. Ma è una usanza che trova applicazione in tantissime altre parti dell’India.

Ma in cosa consiste esattamente questo rituale? Prima di tutto deve essere eseguito esclusivamente dalle bambine del villaggio. Non può essere svolto né da bambini maschi, né da donne, né da uomini ma esclusivamente da bambine (quelle di questo villaggio avevano tutte cinque anni).

India, le bambine costrette a spogliarsi per far piovere…

Infatti secondo le credenze indiane, gli dei avrebbero un occhio di riguardo per le bambine. Cosa devono fare queste bambine? Devono sfilare per tutto il villaggio tenendo in mano dei bastoni con sopra delle rane legate. Questo rituale avrebbe successo solamente nel caso in cui le bambine si recassero in tutte le capanne del villaggio.

Le immagini con questo rituale hanno provocato indignazione sui social network. I minori sono tutelati con maggiore attenzione in ogni parte del mondo ma evidentemente non in queste zone dell’India…