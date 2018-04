ROMA – In 8 stati indiani, una popolazione che vale metà di quella dell’intera Europa, i bancomat sono rimasti a secco, il contante è finito. Non è la prima volta: già nel novembre 2016 successe la stessa cosa, e cioè l’assalto agli sportelli in concomitanza con la guerra al cash del premier Modi. Anche allora, il ritiro delle banconote da 500 e 100 rupie (corrispondenti a 8 e 1,5 euro, l’86% delle banconote circolanti) fece precipitare il Paese nel caos.

Stavolta, lo svuotamento delle casse dei bancomat era largamente annunciato: a metà aprile erano stati ritirate banconote per un valore complessivo di 7 miliardi superiore al normale. C’entra la stagione delle semine, la corruzione diffusa specie durante le tornate elettorali statali, fatto sta che il bisogno di contante ha reso le misure di contrasto all’utilizzo della valuta contante un imbuto per la liquidità che via via si è chiuso.