NEW DELHI – Una bambina di 5 anni è stata rapita mentre dormiva in una baracca insieme ai genitori, poi violentata e uccisa. Il delitto è stato commesso a Mumbai, in India.

La piccola viveva nella baracca insieme ai genitori e a tre fratellini. Proprio i genitori ne hanno denunciato la scomparsa alla polizia di Mumbai e dopo ore di ricerche il corpo è stato trovato sul ciglio della strada martoriato.

Vikram Deshmane, vice commissario della polizia, ha detto alla Cnn che le indagini iniziali suggeriscono che l’autore del delitto sia una sola persona. La polizia sta controllando le riprese delle telecamere a circuito chiuso degli edifici vicini.