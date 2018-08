NEW DELHI – Ennesimo un caso di violenza sessuale su una bambina in India. Una piccola di sette anni è stata stuprata all’uscita di scuola due giorni fa a New Delhi. Lo stupratore è stato identificato ed arrestato questa mattina dalla polizia della capitale indiana. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo ha detto al Times of India Madhur Verna, Commissario del distretto di Gole Market, dove è avvenuto lo stupro.

L’arrestato si chiama Ram Asre, ha 37 anni e lavorava come elettricista nella scuola pubblica dove la piccola è iscritta in seconda elementare. La bimba quel giorno era tornata a casa sanguinante e i genitori l’avevano immediatamente portata ad un pronto soccorso, dove i sanitari avevano constatato la violenza subita. La bambina, ancora in stato di choc, aveva raccontato che all’uscita dalle lezioni uno “zio” con la camicia rossa, la divisa tipica degli elettricisti dei servizi municipali, l‘aveva trascinata in un corridoio.

Questa mattina davanti alla scuola, gruppi di genitori hanno manifestato chiedendo sicurezza per le loro figlie. L’uomo rischia la pena di morte per impiccagione, prevista dal recente inasprimento delle pene per stupro, nel caso di vittime minori di 12 anni.

Il fenomeno degli stupri su minori, anche piccolissimi, in India continua a preoccupare: secondo la ong Child Rights and You (CRY) dal 2006 al 2016 sono aumentati del 500 per cento.