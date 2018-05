NEW DELHI – Ha regalato dei cioccolatini a dei bambini ed è stata scambiata per una molestatrice e picchiata a morte. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] E’ accaduto in India, nel distretto Tiruvannamalai di Tamil Nadu, ad una donna di 65 anni di nome Rukmani, che è stata scambiata dalla folla del villaggio per una rapitrice di bambini e massacrata per il suo gesto di generosità.

I media britannici scrivono che la donna era in compagnia della famiglia e si trovava in gita per visitare il tempio di Muthumariamman, quando ha fermato una donna per chiederle indicazioni e ha visto che era in compagnia dei suoi nipoti. La vittima ha allora offerto della cioccolata ai bimbi, ma gli abitanti del villaggio l’hanno scambiata per una molestatrice.

Quando la folla è arrivata per linciarli, Rukmani e i suoi familiari sono fuggiti alla loro auto e hanno tentato di scappare, ma sono stati strappati dalla vettura e barbaramente picchiati. La polizia è intervenuta e ha arrestato 43 abitanti del villaggio, che verranno processati per omicidio. Stando a quanto dichiarato dalle autorità, nella zona ci sono stati altri incidenti simili negli ultimi giorni, nati dal timore della presenza di una rapitrice di bimbi, una bufala che ha scatenato il panico e il sospetto tra gli abitanti.