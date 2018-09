CALCUTTA – A Calcutta, India, un ragazzo rifiuta di fissare la data delle nozze e per vendetta la fidanzata poliziotta paga una gang che gli mozza una mano. La sospettata, indicata solo come “Jayalakshmi”, avrebbe pagato circa 1.700 euro a tre uomini, identificati come “Viji”, “Ananda” e “Kumar”, temeva che il fidanzato dopo il rifiuto potesse sposare un’altra donna e voleva “renderlo indesiderabile”, scrive il Daily Star.

I tre aggressori hanno teso un’imboscata al giovane e poi gli hanno mozzato una mano: un’immagine pubblicata dal Daily Star mostra la vittima che giace a terra dopo aver perso l’arto. Sembra che la poliziotta volesse “disperatamente” sposarlo dopo il fallimento di un precedente matrimonio combinato.