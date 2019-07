India, dichiarato morto… si sveglia durante il funerale

ROMA – Dichiarato morto… si sveglia mentre preparano il suo funerale. Siamo in India. Mohammad Furqan, 20 anni, dopo un incidente stradale era stato dichiarato morto lunedì pomeriggio. Così erano iniziati i preparativi per i funerali. Un’ambulanza aveva portato la salma del ragazzo nella casa di famiglia. E qui, parenti e amici, avevano iniziato a prepararsi per il funerale.

Ma, poco prima di iniziare la sepoltura, il corpo di Mohammad Furqan ha iniziato a contrarsi. Dei movimenti minimi. Ma comunque notati da amici e parenti.

“Ci stavamo preparando per la sepoltura – racconta il fratello – quando alcuni di noi hanno visto che aveva aperto gli occhi. Lo abbiamo subito portato in ospedale dove i dottori hanno detto che era vivo e lo hanno subito soccorso”.

“Il paziente – dice il medico che lo ha preso in cura – è in condizioni critiche, ma sicuramente non è cerebralmente morto. Ha polso, pressione sanguigna e i suoi riflessi stanno funzionando”.

Fonte: NDTV.