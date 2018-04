India, il governo vuole reintrodurre la pena di morte per gli stupratori di bambini

NEW DELHI – Il governo indiano sta valutando l’introduzione della pena di morte per gli stupratori di bambini.

In India, i casi di violenze sessuali ormai sono diventati sempre più frequenti, due dei più recenti riguardano un bambino di sette anni ucciso e mutilato a Dehli e Asifa Bano, una bambina di otto anni violentata per tre giorni e poi uccisa in tempio di Kathua.

L’India attualmente prevede la pena di morte per 12 reati, tra cui lo stupro ma solo se porta alla morte della vittima o viene lasciata in stato vegetativo; per il reato di stupro ai danni di bambini la pena massima è l’ergastolo e una multa.

Secondo l’agenzia di stampa ANI, il governo centrale ha inviato una lettera alla corte suprema del paese per modificare la legge e consentire l’esecuzione dei pedofili che violentano bambini di età pari o inferiore ai 12 anni.

Maneka Gandhi, ministro per le donne e lo sviluppo infantile, è uno dei tanti politici indiani che esprime indignazione per i casi di stupro nella Nazione.

Al Times of India ha detto che insieme agli altri ministri “intendiamo apportare un emendamento all’attuale legge in cui è prevista la pena di morte per lo stupro di bambini al di sotto dei 12 anni”.

Nell’orribile caso di Kathua, Asifa Bano è stata stuprata per tre giorni da una gang in un tempio indiano. Il corpo mutilato è stato trovato una settimana dopo essere stata rapita da tre uomini che cercavano di cacciare i pastori nomadi musulmani a cui apparteneva, stanziati nello Jammu e Kashmir.

La polizia ha riferito dettagli sconvolgenti: la piccola è stata sedata e tenuta senza cibo in un piccolo villaggio, stuprata ripetutamente per tre giorni dai tre uomini, poi strangolata e colpita due volte con un masso.

Uno degli uomini coinvolti ha ordinato a un altro aggressore di ritardare l’omicidio, così da poterla stuprare un’ultima volta, secondo il racconto della polizia.

Sono stati arrestati otto uomini, tra cui quattro poliziotti e un custode del tempio indù.

In base alle statistiche pubblicate a dicembre scorso dal governo indiano, nel 2016 sono stati registrati 106.958 reati contro i minori e di questi, 36.022 erano di natura sessuale.

Le cifre indicano che nel 2016 ogni 15 minuti, un bambino indiano è rimasto vittima di abusi sessuali.

Nel 2007, uno studio governativo ha rilevato che il 53% dei bambini intervistati ha dichiarato di aver subito abusi sessuali.