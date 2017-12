NEW DELHI – Almeno 15 persone sono morte ed altre 16 sono rimaste ustionate quando un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nella notte tra giovedì e venerdì in un edificio che ospita hotel, ristoranti, ed anche studi di tv indiane (Times Now e Tv 9) nel quartier di Lower Parel del centro di Mumbai, capitale industriale indiana. Lo riferisce il quotidiano Dna.

Nella sua pagina online il giornale precisa che le fiamme si sono manifestate mezz’ora dopo la mezzanotte nel compound conosciuto come Kamala Mills, e sono state circoscritte dai pompieri soltanto due ore dopo. I soccorritori ritengono che l’incidente sia stato causato da un corto circuito e ispezionano l’edificio per verificare l’eventuale presenza all’interno di altre persone, vive o morte.