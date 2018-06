NEW DELHI – In India, nell’Andhra Pradesh, Bejjam Kishore, 45 anni, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] uccide l’anziana madre perché per pranzo non gli aveva cucinato il pollo al curry.

Kishore, aveva comprato il pollo e dato all’ottantenne Bejjam Mariamma, per cucinarlo, riferisce il Times of India.

Il 45enne, medico di campagna, era poi uscito di casa, a Badepuram, nel distretto di Guntur, per andare a bere. Quando è tornato era ubriaco e ha notato che il pranzo non era ancora pronto: avrebbe iniziato a urlare e ad accoltellare la madre che è poi deceduta.

Il 45enne, alcolizzato e per questo lasciato dalla moglie, sarebbe poi scappato e a riferire quanto accaduto alla polizia sono stati i vicini accorsi dopo le grida dell’anziana donna.