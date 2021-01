India, misteriosa epidemia a Pulla: 30 persone ricoverate con epilessia, febbre, convulsioni e vertigini

Una misteriosa epidemia è scoppiata a Pulla, India, dove almeno 30 persone sono state ricoverate con epilessia, febbre, convulsioni e vertigini.

Pulla si trova nello stato dell’Andhra Pradesh.

Raccontano i media indiani che tutti i pazienti soffrono di episodi di epilessia, febbre, convulsioni, vertigini e vomito.

Nelle ultime ore le autorità hanno avviato degli accertamenti sull’acqua, le fognature, la discarica e tutte le altre possibili forme di inquinamento nel villaggio.

Possibili cause che per ora non sono state trovate.

India, incendio scoppia al Serum Institute of India: è il più grande produttore di vaccini (anche anti Covid)

n incendio è scoppiato oggi, giovedì 21 gennaio, al Serum Institute of India. Il centro è il più grande produttore di vaccini al mondo.

Le immagini delle fiamme sono state diffuse dalla televisione locale, ma i media hanno anche chiarito che la produzione di vaccini contro Covid-19 non è stata danneggiata.

Le notizie sono ancora frammentarie.

I canali televisivi indiani hanno però mostrato un’enorme nuvola di fumo grigio sopra il sito del Serum, a Pune (ovest) dove sono attualmente prodotte milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus di Covishield, sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford.

India, incendio scoppia al Serum Institute of India. Le autorità: “Nessun impatto sulla produzione”

L’incendio “non avrà alcun impatto sulla produzione del vaccino contro il Covid-19”, ha detto una fonte del Serum Institute aggiungendo che le fiamme sono divampate in un impianto produttivo in costruzione. Le autorità sanitarie indiane hanno approvato questo mese due vaccini: il Covishield prodotto dal Serum Institute e il Covaxin prodotto dalla società indiana Bharat Biotech.

Sabato scorso il Paese ha dato il via al più grande programma di vaccinazione al mondo, che punta a immunizzare circa 300 milioni di persone entro luglio usando entrambi i vaccini. Il Serum Institute prevede di fornire anche 200 milioni di dosi al programma Covax dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.