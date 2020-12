In India c’è un morbo non identificato che manda la gente in ospedale. Una malattia misteriosa che provoca nausea a vomito. Non è Covid, ma ha già mandato almeno 500 persone in ospedale.

Uno dei tratti comuni, oltre ai sintomi gastrointestinali, è dato dalla presenza di metalli pesanti nel sangue dei pazienti. Soprattutto tracce di piombo e nickel. Questo fa pensare che si tratti di una intossicazione, o comunque di una patologia legata al mondo alimentare.

Tra gli altri sintomi segnalati ci sono bruciore agli occhi, svenimenti e crisi epilettiche. In India i ricoveri stanno crescendo di ora in ora e c’è grande preoccupazione. Ricordiamo che si tratta di uno dei Paesi più densamente popolati al mondo. E che, soprattutto nelle megalopoli, le condizioni igieniche lasciano spesso a desiderare.

India: 500 persone in ospedale per il morbo misterioso

Sono almeno cinquecento le persone che, dallo scorso fine settimana, sono state ricoverate in ospedale a Eruru, in Andhra Pradesh, per le conseguenze di un morbo ancora misterioso. Lo stato, nel sud dell’India, è colpito duramente dal Covid ed è il terzo più toccato del paese. In totale ci sono 800 mila positivi.

Ma i sanitari escludono che i pazienti ne siano affetti, pur non riuscendo ancora ad indicare le cause del morbo. Tutti i ricoverati sono negativi al virus e i sintomi sono di genere diverso: vomito, occhi che bruciano, svenimenti, crisi epilettiche.

In arrivo un team dell’Oms

Il ministro alla salute dello stato, Alla Kali Krishna Srinivas, ha detto che nelle prossime ore arriverà a Eluru un team di esperti dell’Oms. Ma mentre i sanitari non danno ufficialmente nessuna ulteriore informazione, un parlamentare del Bip, Narasimha Rao ha detto ai giornalisti locali che gli esami del sangue condotti dal prestigioso ospedale di Delhi All India Institute of Medical Sciences (Aiims), avrebbero riscontrato nella maggioranza dei campioni tracce di piombo, nickel e altri metalli pesanti, a conferma dell’ipotesi avanzata da molti.

Un comunicato dell’ufficio del governatore dello stato, YS Jagan Mohan Reddy, conferma che i primi risultati delle analisi dei laboratori dell’ospedale Aiims di Delhi e di altre istituzioni di ricerca, indicano i due minerali velenosi come causa inequivocabile dei disturbi.

In grande maggioranza i malati sono già stati dimessi, ma una persona ha perso la vita. L’ipotesi di una contaminazione dell’acqua era stata subito avanzata, ma le autorità dello stato avevano inizialmente insistito nell’escludere questa possibilità. (Fonti Ansa e Times of India)