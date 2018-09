NEW DELHI – Un viadotto è crollato nella città di Calcutta in India il 4 settembre. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Molti i morti e i feriti imprigionati sotto le macerie, ma le autorità non hanno ancora fornito una stima ufficiale delle vittime.

L’incidente, che ricorda quello del ponte Morandi a Genova, è avvenuto nell’area di Majerhat a sud della città di Calcutta. Le autorità sono intervenute sul posto per cercare feriti e vittime tra le macerie e proseguono le operazioni di soccorso e di scavo.

Mamata Banerjee, ministro del West Bengala, ha assicurato tutto l’aiuto possibile per le persone coinvolte nello spaventoso incidente: “Il nostro team è concentrato sulle operazioni di soccorso ed è a lavoro. La nostra priorità è il soccorso delle persone coinvolte. Il resto delle indagini arriveranno in un secondo momento”.

E ha aggiunto: “Siamo preoccupati, stiamo ricevendo informazioni dai team di soccorso sul ponte collassato. Vi faremo avere notizie al più presto possibile”. Il bilancio ufficiale al momento è di una sola vittima, ma è destinato a salire.