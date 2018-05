La Skromane, da cinque anni viveva in Irlanda con la sua compagna ed era arrivata in Kerala con sua sorella a febbraio.Sperava di essere curata in uno dei centri ayurvedici per i quali la zona è famosa, secondo NDTV, ma è scomparsa alcune settimane dopo essere arrivata in campagna, dopo aver lasciato il centro per visitare una spiaggia.Il corpo in decomposizione è stato trovato vicino a una foresta di mangrovie a Thiruvallam lo scorso 21 aprile, scrive il Daily Mail.Nel giorno in cui si sono svolti i funerali a Thiruvananthapuram, la polizia ha rivelato che la Skromane sarebbe stata adescata da due uomini che prima di ucciderla l’hanno drogata e stuprata. Due persone sono in custodia, sarebbero due spacciatori, di cui uno con precedenti per violenze sessuali su uomini e donne nella zona dove è stata trovata la 33enne, hanno riferito alcune fonti a NDTV.

In India, i casi di stupro non accennano a diminure, nonostante le pene più severe introdotte il mese scorso, tra cui la pena di morte per lo stupro di ragazze di età inferiore ai 12 anni.

Una delle vittime è stata una 16enne che si è suicidata a seguito dello stupro da parte di otto uomini, nel distretto di Nuh, nello stato settentrionale di Haryana, secondo quanto riferito a Reuters da un alto funzionario della polizia, Nazneen Bhasin.

Martedì scorso una 19enne è stata violentata da cinque uomini, tra cui l’autista di un risciò automatico.