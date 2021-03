In India, una 21enne è morta cadendo dal tetto dell’abitazione nel tentativo di scappare da un branco di scimmie. G. Sirisha del distretto di Warangal, Telangana, il 10 marzo stava giocando sulla terrazza una partita di badminton – o volano – con le amiche. Inizialmente hanno cercato di spaventare le scimmie e allontanarle ma senza successo.

Secondo quanto riferito da News Meter India, le ragazze colte dal panico, temendo di essere aggredite, sono scappate ma Sirisha è caduta dal tetto ed è deceduta.

India, ragazza morta per fuggire dalle scimmie: stava frequentando un corso di formazione

Sirisha, laureata in applicazioni informatiche, condivideva l’appartamento con le amiche, stavano frequentando un corso di formazione.

La giovane è morta in seguito a ferite multiple e per questo la polizia ha avviato un’indagine.

In India le aggressioni mortali da parte delle scimmie sono rare ma non inusuali.

Ad Agra, nel novembre 2019, due aggressioni hanno causato la morte di un bambino di 12 giorni e di una donna di 58 anni.

Durante la prima aggressione, le scimmie hanno fatto irruzione nella casa di una donna mentre stava allattando il figlio: i primati hanno preso il bambino e morso a morte.

India, una donna di 58 anni è stata morsa dalle scimmie per stava facendo un bisogno

Nella seconda, una donna di 58 anni è stata morsa dalle scimmie mentre andava a fare i bisogni fuori dall’abitazione, alla periferia della città, ed è morta dissanguata.

A ottobre 2020, sempre ad Agra, un branco di scimmie hanno iniziato a litigare e lottare facendo crollare un fragile muro: sono morti due uomini che si trovavano nelle vicinanze.

(Fonte: Daily Mail)