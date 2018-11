NUOVA DELHI – Un branco di scimmie ha attaccato e ucciso a colpi di mattoni un anziano agricoltore di 72 anni. L’episodio è avvenuto a Tikiri, in India, dove il malcapitato agricoltore è stato colpito da una inaspettata e letale sassaiola.

L’anziano stava raccogliendo della legna in un bosco quando le scimmie lo hanno puntato e hanno iniziato a scagliargli contro pietre raccolte da un rudere lì vicino. L’uomo è stato colpito numerose volte alla testa, al corpo e alle gambe. Tante le ferite riportate e nonostante i soccorsi l’anziano è morto in ospedale.

I parenti ora chiedono giustizia, ma il caso non è affatto semplice per la polizia dato che non sarà possibile arrestare e processare un brando di scimmie, come riporta il Times of India.