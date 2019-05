India, serpente lo morde. Lui morde il serpente. Muoiono entrambi

ROMA – Cattura un serpente. Il serpente lo morde. Lui azzanna il serpente. Muoiono entrambi. Tutto è successo in India. Per la precisione, visto che l’India non è esattamente piccola, siamo in un villaggio nel Mahisagar, nello stato di Gujarat.

Protagonista della storia è un sessantenne indiano che sabato, nei pressi del suo villaggio, si è imbattuto in un serpente. “Tranquilli, ci penso io….” ha detto il sessantenne ai suoi amici quando ha visto spuntare un serpente dal grano. “Tranquilli, ne ho catturati tanti” ha continuato a dire mentre si è avvicinato all’animale. Poi il caos.

Il racconto dei testimoni è confuso ma riportano tutti più o meno la stessa dinamica. Lui che prende il serpente. Il serpente che, spaventato, morde l’uomo al viso e alle mani. Il sessantenne che, terrorizzato, morde il serpente. Il serpente che muore. Il sessantenne che viene portato d’urgenza in ospedale. Ed è proprio in ospedale che il 60enne alla fine, dopo una lunga agonia, è morto. Forse sarebbe stato meglio non avvicinarsi al serpente. Forse.