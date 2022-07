India, tempesta di fulmini uccide almeno 20 persone in 24 ore

In India una tempesta di fulmini ha ucciso almeno venti persone in 24 ore. La tempesta si è scatenata in seguito alle piogge monsoniche che si sono abbattute in otto distretti dello Stato orientale del Bihar. Oggi e domani sono previsti altri temporali con fulmini nelle zone settentrionali dello Stato.

Le vittime

Secondo quanto riportato dalle autorità locali, sette decessi sono stati segnalati nel distretto di Kaimur, mentre quattro morti sono avvenute a Patna e altrettante a Bhojpur. Un decesso invece per le città di Jehanabad, Arwal, Rohtas, Aurangabad e Siwan.

Il primo ministro del Bihar, Nitish Kumar, ha chiesto alla popolazione di seguire attentamente i consigli dell’autorità di gestione dei disastri dello Stato e ha annunciato un risarcimento di 400 rupie (pari a 5.000 dollari) per le famiglie di ciascuno dei deceduti. Ogni anno in India centinaia di persone muoiono a causa di fulmini durante le piogge monsoniche.

Le previsioni