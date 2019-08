Indiana (Usa): pannolino sporco dall’auto in corsa, centrata la macchina della Polizia

ROMA – Non si getta carta o rifiuti dal finestrino di un’auto in corsa, tanto meno si può buttare un pannolino sporco: specie se stai per incrociare una macchina della polizia. Cose che sembrano succedere solo negli Usa: non ci si crederebbe se non fosse per il post su Twitter di un sergente della Polizia dell’ Indiana.

Stephen Wheeles stava tornando dal servizio a Indianapolis tranquillamente guidando sulla Interstate 65 quando al’improvviso il vetro della sua auto è stato colpito da un pannolino sporco. L’ha repurato da sotto le ruote, poi ha seguito e fermato l’auto sospetta.

Sui sedili posteriori un uomo e un poppante. Nessuna ammissione di colpa, il finestrino aperto ha risucchiato con il vento il pannolino, la giustificazione. “E’ sempre cosa pessima abbandonare i rifiuti”, ha scritto poi. No si è capito se qualcuno sia stato multato. (fonte Cnn)