NUOVA DELHI – Saurabh Rai, cardiochirurgo di Bangalore è stato allontanato da un volo IndiGo, dopo essersi lamentato delle zanzare e mancato di rispetto all’equipaggio.

La compagnia aerea in tweet ha scritto di aver cacciato Saurabh Rai per “comportamento indisciplinato” e dopo aver usato il termine “dirottamento”.

Il cardiochirurgo avrebbe dovuto viaggiare da Lucknow a Bangalore, sul volo 6E 541 ma poco dopo essere salito a bordo, si sarebbe lamentato delle zanzare. “Prima che l’equipaggio potesse risolvere il problema, è diventato aggressivo e ha usato un linguaggio minaccioso”, ha scritto IndiGo.

La compagnia aerea ha sostenuto che la situazione si è complicata quando l’equipaggio ha chiuso le uscite del velivolo. “Ha tentato di istigare altri passeggeri a danneggiare l’aereo e ha usato parole come ” dirottare “, quindi, tenendo presente i protocolli di sicurezza, l’equipaggio ha informato il pilota in comando, che ha deciso di allontanarlo”, come riportato da Ndtv.

“Il volo Indigo da Lucknow a Bangalore era pieno di zanzare, quando ho sollevato un’obiezione, sono stato malmenato e mentre scendevo dall’aereo, addirittura minacciato”, ha riferito Rai all’agenzia di stampa ANI.

Mentre l’incidente scatenava commenti su Twitter, la compagnia aerea si è ritrovata a dover far fronte a più lamentele sulla presenza delle zanzare e si è dovuta perfino scusare con un passeggero.

“Salve, Sumit! Ci scusiamo per l’esperienza. Come da regolamento, la disinfestazione può essere effettuata solo quando i passeggeri non sono a bordo. Vorremmo chiarire che abbiamo definito le procedure per evitare casi come questi. Siamo certi che capirà che l’entrata di insetti o mosche non può essere completamente controllata”.