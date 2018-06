JAKARTA – Il corpo di una donna indonesiana di 54 anni scomparsa da giorni nell’isola di Muna, al largo di Sulawesi, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] in Indonesia, è stato ritrovato intatto dentro ad un pitone gigante.

A scoprirlo sono stati gli abitanti del villaggio, che hanno catturato il rettile lungo sette metri a Persiapan Lawela. I residenti della zona sospettavano che il grosso serpente potesse aver ingoiato la donna, Wa Tiba, e così lo hanno ucciso, ha spiegato il capo della polizia locale, Hamka.

“Gli abitanti hanno portato il pitone nel villaggio e gli hanno reciso lo stomaco, trovando il corpo della donna intatto all’interno“, ha aggiunto Hamka.

I pitoni giganti, la cui lunghezza di norma si aggira intorno ai sei metri, si trovano abitualmente in Indonesia e nelle Filippine. Solitamente si limitano ad attaccare piccoli animali, ma sono segnalati anche alcuni rari casi di attacchi a persone. Nel marzo dell’anno scorso, un contadino è stato ingoiato per intero in una piantagione di olio di palma a Sakubiro, nella zona occidentale di Sulawesi.