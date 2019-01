GIACARTA – Nuova tragedia in Indonesia, già duramente provata dallo tsunami dello scorso 23 dicembre. Almeno quindicie persone sono morte e circa una trentina risultano disperse dopo che una frana ha sepolto oltre 30 case nell‘isola indonesiana di Giava.

La frana si è staccata lunedì sera, 31 dicembre, durante i festeggiamenti per il Capodanno, da un rilievo sovrastante il villaggio di Sirnaresmi, nell’isola di Giava, la principale dell’arcipelago indonesiano.

I soccorritori sono al lavoro per estrarre i corpi, ha spiegato il portavoce dell’Agenzia nazionale per le calamità naturali, Sutopo Purwo Nugroho. In mezzo a pioggia e fango, le squadre di emergenza stanno lavorando per trovare sopravvissuti sul lato di una collina franata nel comune di Sukabumi.

Nel 2018 l’Agenzia indonesiana ha registrato circa 430 frane che hanno causato 129 morti e dispersi, 115 feriti, 37.933 sfollati e danni a 1.948 strutture.