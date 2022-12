Indonesia: galera per chi fa sesso fuori dal matrimonio. Vale anche per gli stranieri (foto Ansa)

Il parlamento indonesiano dovrebbe approvare questo mese, forse già la prossima settimana, una nuova legge che punirà il sesso al di fuori del matrimonio con la reclusione fino a un anno. La legge, se approvata, sarà applicata sia ai cittadini indonesiani che agli stranieri, come riporta la Bbc.

Adulterio punito per legge in Indonesia

La punizione per l’adulterio può avere effetto solo se ci sono parti che presentano denunce alle autorità. La legge consente anche ai genitori di persone non sposate di denunciarle per aver fatto sesso.

Vietata la convivenza prima del matrimonio

Inoltre la convivenza prima del matrimonio sarà vietata e i condannati rischiano una pena detentiva di sei mesi.