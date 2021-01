Indonesia anti gay: coppia frustata per aver fatto sesso, a Bali influencer lesbica espulsa dal Paese

Dura la vita per i gay in Indonesia. Una coppia è stata frustata in pubblico per aver fatto sesso. A Bali invece una influencer straniera è stata cacciata per i suoi post ritenuti “offensivi”. E tutto questo accade in un Paese che rivendica la propria apertura alle diversità, anche quelle sui gusti sessuali.

In particolare l’influencer, l’americana Kristen, aveva scelto Bali perché indicata come località “Queer friendly”. Lei, che di professione fa la grafica, ha “approfittato” dello smart working per andare via da Los Angeles in piena pandemia. Ha scelto Bali, l’isola dei surfisti, ma anche paradiso terrestre per tanti turisti.

Ma nei giorni scorsi è stata espulsa. La motivazione ufficiale è che avrebbe suggerito come aggirare le norme anti Covid. L’Indonesia in questo è molto rigida. Nelle ultime settimane stanno facendo il giro del mondo i video in cui i turisti senza mascherina (proprio a Bali) sono costretti dalla Polizia a fare flessioni come penitenza.

Indonesia: coppia gay frustata in pubblico per aver fatto sesso

Una coppia gay è stata frustata oggi in pubblico nella provincia indonesiana di Aceh per avere fatto sesso. I due hanno ricevuto quasi 80 frustate ciascuno secondo la locale legge islamica che vieta, tra l’altro, anche il consumo di alcol, il gioco d’azzardo, l’adulterio ed i rapporti sessuali prima del matrimonio.

Gli uomini, entrambi sui vent’anni, erano stati arrestati a novembre in una casa in affitto dove il proprietario li aveva trovati mezzi nudi in camera da letto. Sempre oggi, altre quattro persone hanno ricevuto tra 17 e 40 frustate ciascuno per avere consumato bevande alcoliche o avuto incontri con persone del sesso opposto. La provincia di Aceh è l’unica in Indonesia che impone la fustigazione come punizione.

Kristen, influencer lesbica espulsa da Bali

Kristen, designer ma anche influencer, è molto attiva sui social. E proprio sui social aveva esaltato la vita di Bali. Vita economica e lussuosa. E anche accogliente coi turisti (d’altronde vivono di quello soprattutto). Ma tra i commenti molti indonesiani si erano scagliati contro l’omosessualità ostentata dalla coppia. E altri contro il fatto di aver aggirato le norme anti Covid. Non sappiamo per quale dei due motivi, ma le autorità hanno espulso Kristen.