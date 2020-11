Indonesia, meteorite gli cade in testa: ora è milionario

Indonesia: gli cade un meteorite di 4,5 miliardi di anni in casa e diventa milionario.

Tutto è avvenuto in Indonesia. Protagonista della storia è Josua Hutagalung, 33 anni.

Il 33enne, raccontano le cronache locali, stava lavorando nel giardino di casa sua quando si è visto cadere addosso un meteorite. Non un meteorite qualunque ma un meteorite di oltre due chili di circa 4,5 miliardi di anni fa. Il giovane l’ha venduto a un collezionista statunitense ed ora ha incassato circa 2 milioni di dollari.

“Il rumore – racconta il 33enne – era così forte che ha fatto tremare la casa. Dopo aver cercato, ho visto che il tetto di lamiera aveva un buco. Quando l’ho sollevata, la pietra era ancora calda”.

Il meteorite, qui entriamo nel tecnico, era condrite carboniosa, una varietà estremamente rara che si stima abbia 4,5 miliardi di anni, e secondo quanto riferito, vale circa 722 euro al grammo.

Hutagalung ha spiegato che ora ha abbastanza denaro per andare in pensione e per costruire una chiesa nella sua comunità. Ma non è finita qui.

“Ho anche sempre desiderato una figlia – racconta – e spero che questo sia un segno che ora sono abbastanza fortunato da averne una”. Ora non resta che aspettare la caduta di qualche ragazza dal cielo. (Fonte: FanPage)