JAKARTA, INDONESIA – L’ultima moda in Indonesia? Bollire gli assorbenti usati e poi bere l’acqua contaminata per… sballarsi. Molti adolescenti, racconta “The Straits Times”, sono stati sorpresi a girare per l’Isola di Giava, isola più volte devastata da terremoti e tsunami, in evidente “stato confusionale”. Adolescenti che hanno poi confessato di essersi sballati con questo strano – quanto economico – procedimento.

“Anche se può sembrare assurdo che qualcuno possa fare una cosa del genere, il numero dei ragazzi che assume questa droga è in costante aumento” ha confermato Sitty Hikmawatty, membro della “Child Welfare Commission”.

A causare lo sballo, spiega il giornale, sono le sostanze chimiche contenute nell’assorbente. Sostanze che provocano allucinazioni e danno un senso di leggerezza. “Gli assorbenti usati vengono presi dalla spazzatura – si legge nell’articolo – Poi vengono bolliti. Quando l’acqua, ormai contaminata dalle sostanze chimiche rilasciate dall’assorbente ,si raffredda allora i ragazzi la bevono insieme”. Nell’articolo viene anche riportata la testimonianza di un ragazzo che ha confessato di sballarsi quotidianamente con questo metodo: “Ormai lo fanno tutti. Io lo faccio mattina, pomeriggio e sera”.