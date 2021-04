Blitz dice

Ambasciata Usa sito ufficiale e ufficiale avvertenza che caldamente sconsiglia viaggi in Italia dove segnalano rischio Covid livello 4, quindi alto. Disinformati e allarmisti questi americani, non hanno parlato con Salvini che pure ha fatto sapere in mille dichiarazioni e interviste che l’Italia è pronta per “pizza al chiuso con mia moglie”.