ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito oggi l’Indonesia: il sisma è stato registrato a 102 km a nordest di Laiwui, ad una profondità di 10 km. Per il momento non si segnalano danno o vittime. Lo rende noto l’Istituto geofisico americano.

Il sisma è stato registrato alle 11:43 circa ora italiana e circa 18 minuti più tardi è stato seguito da due altre scosse – sempre nella stessa zona e alla stessa profondità – di magnitudo 5.2. I terremoti hanno colpito la provincia di Maluku Settentrionale, che si estende sulla parte settentrionale delle isole Molucche.

La scossa segue quella che ha colpito l’Australia al largo della costa nord-occidentale, con magnitudo 6,6 gradi sulla scala di Richter. L’epicentro è stato registrato a 213 km dalla città costiera di Brome. Sulla terra ferma, testimoni hanno riferito di forte paura ma nessun danno. Per ora le autorità non hanno lanciato l’allarme tsunami.

E la terra trema anche nelle Filippine e in Giappone. Il 12 e 13 luglio, due scosse hanno colpito le Filippine (qui magnitudo 5,8) e il Giappone (qui magnitudo 6). Nelle Filippine si sono registrati 25 feriti, in Giappone invece solo allerta e nessun allarme tsunami. Non è ancora dato sapere se tutti questi terremoti siano collegati tra loro.

Fonte: Ansa, Agi