JAYAPURA (INDONESIA) – Un ragazzino di 12 anni è l'unico sopravvissuto allo schianto di un ultraleggero con 9 persone a bordo che era scomparso nella provincia indonesiana di Papua.

Il velivolo con a bordo due piloti e 7 passeggeri è decollato dalla località di Tanah Merah ed era atteso dopo 42 minuti circa di volo all’aeroporto di Oksibil quando è scomparso dal radar. Il capo dell’esercito locale ha riferito che l’ultraleggero si è schiantato vicino all’aeroporto dove sono stati ritrovati i rottami. Il ragazzino di 12 anni, Jumaidi, è l’unico sopravvissuto, ma le autorità non hanno voluto rivelare altri dettagli. E’ stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.