Influencer va a festa senza mascherina: “Covid non esiste”. Ora è positiva e in gravi condizioni

Una influencer, negazionista del Covid, ha partecipato ad una festa senza mascherina. Contagiata è finita così in ospedale, ricoverata in gravi condizioni. E’ la storia di Ygona Moura, brasiliana, finita al centro delle polemiche perché aveva in più occasioni deriso chi usava misure di sicurezza.

Ygona Moura è risultata positiva al Covid e le sue condizioni si sono subito aggravate, tanto da rendere necessario il ricovero in un ospedale di Rio de Janeiro. La donna ha mostrato ai suoi follower il suo stato dicendosi molto pentita di quanto affermato in precedenza: “Sono in cattive condizioni. Mi manca il respiro. Mi sento davvero male. Vi chiedo di pregare molto per me. Dal nulla ho iniziato a stare molto male. Ecco! Grazie a chi è con me”.

La influencer pochi giorni prima si era mostrata a una festa senza mascherina nel pieno della pandemia Covid che in Brasile preoccupa anche a causa della nuova variante. “Serata di assembramento di successo. Quella festa era finita e me ne sono andato quasi alle 8 del mattino”, aveva scritto sui social, chiedendo poi ai propri fan di indicarle un’altra festa a cui partecipare. Moura ora è in gravi condizioni ed è ricoverata in ospedale con una forte tosse e difficoltà respiratorie. In tanti, sui social, la stanno rimproverando (e sbeffeggiando) per quanto detto in precedenza.