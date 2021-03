Inghilterra, aereo militare Hawk cade durante una esercitazione in Cornovaglia: salvi i piloti

Un aereo militare britannico Hawk è precipitato nelle scorse ore durante un volo di esercitazione in Cornovaglia, nell’estremo sud-ovest dell’Inghilterra.

Lo ha confermato il ministero della Difesa precisando che i due piloti del velivolo – in servizio fra i ranghi del 736/mo Naval Air Squadron della marina, con base a Culdrose – si sono lanciati e sono sopravvissuti.

Entrambi hanno riportato ferite e sono ora ricoverati in ospedale, come ha riferito la Bbc. Ma la loro vita non risulta in pericolo, hanno rassicurato i vertici delle forze armate di Sua Maestà in un tweet.

L’incidente è avvenuto pochi giorni dopo che il segretario alla Difesa Ben Wallace ha annunciato che l’intera flotta di 36 jet Hawk T1 sarà presto eliminata e sostituita con simulatori di volo.

Inghilterra, aereo militare Hawk cade durante una esercitazione in Cornovaglia: il racconto dei testimoni

Un testimone oculare ha detto: “Ho visto l’aereo volare basso sopra la nostra casa e poi i due piloti che si sono lanciati con il paracadute aperto. “L’aereo ha poi virato a sinistra e si è schiantato in un campo vicino. Spero solo che nessuno si sia fatto male”.

Una donna del posto che ha chiamato il 999 ha aggiunto: “Ho visto l’aereo volare basso sopra casa nostra, ho sentito un rumore sordo. L’aereo ha sorvolato i nostri campi e poi c’è stato lo schianto. Ho visto l’aereo virare a sinistra sopra la cima di una collina prima di sentire un botto molto forte”.