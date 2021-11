Ingoia Airpod al posto dell’ibuprofene. La tiktoker Carli Bellmer: “Continuava a funzionare anche nello stomaco”

Si distrae e al posto dell’ibuprofene ingoia un Airpod. E’ quanto ha raccontato Carli Bellmer, tiktoker americana, che ha riferito la sua disavventura sui social.

“Ero a letto – racconta – e avevo una compressa di ibuprofene in una mano e le mie AirPods, il mio auricolare sinistro, nell’altra”. Poi la distrazione.

Il racconto della ragazza

“Ho provato a rigettarlo – si sente nel video -. Mi sono stancata di vomitare, sto impazzendo”. La TikToker ha poi spiegato che l’Airpod continuava a funzionare anche nello stomaco. Il video originale, registrato nell’immediatezza dei fatti e poi pubblicato su TikTok, orami è virale e ha quasi raggiunto le tre milioni di visualizzazioni. Tanti, tantissimi i commenti. Tante anche le critiche.

La 27enne, di Boston, ha spiegato che voleva condividere la sua esperienza con gli altri solo perché non era la prima a farlo ed è improbabile che sia l’ultima: “Quindi, per scopi educativi, volevo condividere la mia esperienza su come è andando il tutto”.

Ecco come è andata a finire

La ragazza poi in un altro video ha spiegato che è riuscita ad espellere l’Airpod.

“Ora – ha detto – so che sembra comico, ma è stato molto spaventoso in quel momento. So che è stato espulso. So che era nel mio stomaco e ora non c’è più”.