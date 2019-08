VANCOUVER – Durante una passeggiata nei boschi di Vancouver, in Canada, una ragazza ha rischiato di finire sbranata da un puma. La donna, Dee Gallant, ha incontrato il felino, che all’inizio si è lasciato avvicinare, ma in un secondo momento la donna ha capito che l’animale la stava vedendo come una possibile preda. Dee ha iniziato a scappare, ma il puma continuava a seguirla seppur a distanza. La giovane allora ha tirato fuori dalla sua tasca lo smartphone e ha fatto partire il brano ‘Don’t Tread On Me‘ dei Metallica a tutto volume. Una mossa che ha spaventato e fatto scappare il felino.

A raccontare la storia è stata la diretta interessata tramite il suo profilo Facebook. Il suo post è diventato virale nel giro di poche ore fino ad arrivare direttamente alla “voce” dei Metallica, James Hetfield, che ha contattato Dee telefonicamente, esaudendo uno dei sogni della ragazza. ”Ho visto in un post che ti abbiamo salvato la vita, quindi ti chiamo per farti sapere che siamo contenti di averlo fatto”. Inoltre Hetfield le ha mandato un selfie per “confermare” a chi non avrebbe creduto alla sua storia, che era proprio lui ad averla chiamata. (fonte FACEBOOK)