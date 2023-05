Investita e uccisa il giorno del suo matrimonio da una donna ubriaca, grave il marito

Investita e uccisa nel giorno del suo matrimonio. Samantha Miller, 34 anni, è stata travolta da una macchina mentre lasciava il ricevimento in golf cart per dirigersi in hotel per la prima notte di nozze. Alla guida dell’auto una ragazza di 25 anni, presumibilmente ubriaca. Gravissimo invece il neo marito.

Tutto è avvenuto in South Carolina, negli Stati Uniti. A raccontare la storia è la CNN.

Investita e uccisa il giorno del suo matrimonio

Sarebbe dovuto essere il giorno più bello e felice della sua vita invece Samantha, cinque ore dopo aver pronunciato il sì più aspettato è morta.

La donna stava lasciando il ricevimento insieme al marito con una golf cart quando è stata letteralmente investita da un’altra auto.

Il veicolo, decorato come avviene durante i matrimoni con lattine e il cartello “just married”, era totalmente distrutto e accartocciato. Questo il racconto dei primi soccorritori che hanno tentato di rianimare, inutilmente, la donna. Il cartello, quello con la scritta “just married” è stato ritrovato un centinaio di metri più avanti.

Il marito di Samantha, Aric Hutchinson, ha riportato diverse fratture ossee e una lesione cerebrale.

“Mi è stata consegnata la fede nuziale di Aric in un sacchetto di plastica in ospedale, cinque ore dopo che Sam gliel’aveva messa al dito e si erano letti a vicenda i loro voti”, ha scritto sua madre pubblicando una raccolta fondi per i funerali della figlia. “Aric ha perso l’amore della sua vita.”