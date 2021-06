Ascolta una hit degli anni ’80 e recupera la memoria. A Londra, il 30enne Thomas Leeds era stato investito a 19 anni da un taxi mentre attraversava la strada. Sottoposto a un intervento chirurgico al cervello, al risveglio non ricordava niente della sua famiglia né della casa dove era cresciuto.

Secondo quanto riportato dal Mirror, ora è in grado di ricordare alcune esperienze vissute prima dell’incidente grazie al brano “The Whole of the Moon”, una hit degli anni ’80 dei Waterboys.

Thomas Leeds, 10 anni senza ricordi

Nei dieci anni successivi all’incidente, in cui ha sofferto di crisi epilettiche, nel tentativo di far riemergere i ricordi Leeds è tornato sui luoghi del passato e fatto molte domande ad amici e familiari.

Nulla sembrava essere d’aiuto fino a quando, la sera prima del 30° compleanno non ha iniziato a compilare una playlist della musica anni ’80 da mettere durante la festa.

Mentre ascoltava le canzoni con le cuffie, improvvisamente è ripiombato nel periodo della sua adolescenza.

Il ritorno della memoria con “The Whole of the Moon”

Quando ha ascoltato le battute iniziali della canzone della band irlandese The Waterboys sono riemersi sei chiari flashback di esperienze vissute all’epoca.

“È stato un fatto assolutamente magico”, ha detto Leeds, che ha inoltre sviluppato la prosopagnosia, ovvero l’incapacità di riconoscere i volti delle persone, nemmeno dei genitori e dei cinque fratelli.

La hit ha avuto il potere di “cambiare tutto, è stato un nuovo inizio” ha spiegato Leeds. “Sapere che ho vissuto qualcosa di reale prima dell’incidente mi aiuta ad affrontare il futuro”.