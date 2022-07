Iran, 50enne va in ospedale con forti dolori all’addome: aveva una bottiglia nell’intestino crasso

In Iran, un 50enne si è recato in ospedale per stitichezza e forti dolori all’addome ma nascondeva un segreto. Dal retto i medici hanno estratto una bottiglia da 250 ml incastrata da tre giorni nell’intestino crasso.

Secondo quanto riportato dal Sun, l’uomo è stato portato in ospedale dalla moglie preoccupata per la mancanza di appetito, mal di stomaco e stitichezza del marito e ignara che si era inserito la bottiglia nel retto.

Dopo la TAC è venuta a galla la verità: la bottiglia era nell’intestino crasso mentre il tappo era a circa 10 mm dall’apertura dell’ano.

Il 50enne indirizzato a una clinica psichiatrica

I medici hanno scritto: “A causa dell’imbarazzante situazione e per paura della moglie non aveva confessato la presenza di un oggetto estraneo nel retto ed è arrivato tardi al pronto soccorso. Per rilassare lo sfintere è stato sottoposto ad anestesia e fortunatamente non ha riportato danni interni e perforazioni”.

Dopo cinque giorni in un reparto ospedaliero è stato dimesso ed è stato indirizzato a una clinica psichiatrica, secondo Clinical Case Reports, poiché secondo i medici soffriva di depressione.

Gli esperti hanno affermato che la maggior parte delle volte gli oggetti estranei vengono inseriti nell’ano per la gratificazione sessuale.

Normalmente sono lisci, tondeggianti o a forma di uovo per facilitare l’eliminazione. Tuttavia i medici estraggono vari oggetti, tra cui lampadine, bottiglie, manici anche di scopa, carote, bombolette spray e siringhe dosatrici.

Ogni anno, rimuovere questo tipo di oggetti costa al SSN britannico l’incredibile somma di 350mila sterlina

I corpi estranei che vengono rimossi chirurgicamente solitamente riguardano più dei due terzi dei pazienti maschi di età compresa tra i 30 ei 40 anni. Alcuni chirurghi sostengono che la prevalenza è in aumento.

“I pazienti segnalano sintomi come dolore addominale, sanguinamento rettale, dolore e talvolta costipazione”, ha affermato Elham Sadat Banimostafavi e il team. Hanno spiegato che ogni caso dove è presente dolore allo stomaco, mancanza di cooperazione e disturbo psichiatrico, dovrebbe essere presa in considerazione la presenza di un oggetto estraneo.

“Ritardare il trattamento, solitamente a causa della vergogna, complica una situazione già pericolosa – hanno detto i medici -. Complicazioni come ad esempio una perforazione o un grave sanguinamento dal retto possono verificarsi anche dopo l’estrazione del’oggetto”.