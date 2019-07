Iran, annunciato l’arresto di 17 spie addestrate dalla Cia. Già emesse condanne a morte

ROMA – “Diciassette spie addestrate dalla Cia sono state identificate e arrestate in Iran”. Lo rende noto Farsnews citando il direttore generale del dipartimento di controspionaggio del ministero dell’Intelligence.

Nei confronti degli arrestati sono già state emesse alcune condanne a morte. L’accusa è di avere spiato centri sensibili nel Paese. Farsnews, che è vicina ai Pasdaran, definisce l’arresto il secondo colpo dell’intelligence iraniana alla Cia.

Il ministro israeliano: “Da due anni uccidiamo iraniani”. Un ministro israeliano ha sollevato una reazione indignata a Teheran dopo aver affermato oggi che Israele è l’unico Stato che “uccide iraniani”.

“Noi siamo l’unico Paese al mondo – ha detto alla radio pubblica il ministro per la cooperazione regionale Zahi Hanegbi (Likud) – che uccide iraniani, da due anni a questa parte. Li colpiamo centinaia di volte in Siria. A volte – ha proseguito – lo ammettiamo, altre volte le informazioni giungono da fonti estere. Le reazioni dell’Iran sono molto limitate. Comprendono che siamo molto determinati”.

La reazione della emittente iraniana Press Tv non si è fatta attendere. “Ecco come gli israeliani parlano liberamente e con orgoglio della uccisione di iraniani – ha commentato in un messaggio Twitter, rilanciato dalla radio pubblica israeliana. – Immaginiamoci cosa sarebbe successo se le parti si fossero invertite”. (fonte Ansa)