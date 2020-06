TEHERAN – Sarà impiccato Mahmoud Mousavi Majd, l’uomo arrestato per aver passato a Cia e Mossad informazioni su dove si trovasse il generale iraniano Qassem Soleimani, poi ucciso in un raid Usa.

“La condanna a morte di Mahmoud Mousavi Majd, arrestato per spionaggio per conto della Cia e del Mossad, è stata confermata in appello e presto sarà impiccato”, ha reso noto il portavoce della magistratura iraniana Gholamhossein Esmaili in conferenza stampa.

“Mousavi Majd – ha aggiunto – ha tra le altre cose passato informazioni a Cia e Mossad su dove si trovasse il generale Ghassem Soleimani. Informazioni che avevano permesso il suo assassinio da parte degli Stati Uniti”.

“Mousavi Majd sarà impiccato in modo che i suoi padroni possano vedere il risultato del tradimento”, ha aggiunto, riferendo che l’uomo era nel libro paga dell’intelligence americana e israeliana per raccogliere informazioni sui servizi di sicurezza e delle forze armate in Iran.

Qassem Soleimani, capo dell’élite dei Pasdaran e figura chiave del regime degli ayatollah, fu ucciso il 20 gennaio scorso nel corso di un raid mirato degli Usa vicino a Baghdad. (Fonte: Ansa)