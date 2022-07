Iran, matrimonio di sangue: invitato durante la cerimonia spara e uccide la sposa

Un invitato spara alla sposa durante il matrimonio e la uccide. Tutto è avvenuto a Firuzabad, nella provincia di Fars, in Iran.

Cosa è successo

La sposa, Mahvash Leghaei, 24 anni e il marito avevano invitato diversi amici e parenti per celebrare la loro unione. Uno degli invitati però, il cugino dello sposo, preso in mano un fucile ha iniziato a sparare ad altezza uomo colpendo la sposa e ferendo altri due persone. E così in pochi secondi il matrimonio si è trasformato in tragedia.

Ancora non sono chiari i motivi che hanno spinto il cugino dello sposo a sparare. Di certo, raccontano le cronache locali, in Iran è tradizione sparare, ma in aria, durante questi eventi.

Si è sbagliato? Ha preso male la mira? Sbagliato o no l’uomo ovviamente, dopo una mini fuga, è stato arrestato.